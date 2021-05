2021 Local Elections: Rochdale Results – Ward by Ward

All the results in the Rochdale Council local elections have now been declared from counts at Rochdale Leisure Centre & Heywood Sports Village.

The overall turnout for the election in the borough was 34.6%.

No seats changed hands overnight.

Labour held 16 seats, Conservative held 3 seats & Liberal Democrats held their seat.

Full results are listed below:

BALDERSTONE & KIRKHOLT – LABOUR HOLD

Philip MASSEY (Labour) – 1,473

Jacqueline HOLT (Conservative) – 710

Laura GRABOWSKA (Freedom Alliance) – 88

James O’MEARA (Green Party) – 186

Majority: 763

Turnout: (TBA)

BAMFORD – CONSERVATIVE HOLD

Stephen ANSTEE (Conservative) – 1,089

Elizabeth ATEWOLOGUN (Labour) – 988

Siobhain CUNNANE (Liberal Democrat) – 211

Edward WHITTAKER (Green Party) – 223

Majority: 101

Turnout: 41%

CASTLETON – LABOUR HOLD

Billy SHEERIN (Labour) – 1,510

David JONES (Conservative) – 840

Sarah KISA-SMITH (Liberal Democrat) – 197

Jonathan KERSHAW (Green Party) – 169

Majority: 670

Turnout: 34.43%

CENTRAL ROCHDALE – LABOUR HOLD

Iftikhar AHMED (Labour) – 2,756

David JONES (Conservative) – 218

Barrie NICHOLSON (Liberal Democrat) – 166

Adam MIR (Green Party) – 118

Majority: 2,538

Turnout: (TBA)

EAST MIDDLETON – LABOUR HOLD

Terrance SMITH (Labour) – 1,449

Stephen SANDERSON (Conservative) – 774

Ian ASPINALL (Liberal Democrat) – 190

Robert MUDD (Social Democratic Party) – 71

Majority: 675

Turnout: 31.01%

HEALEY – LABOUR HOLD

Shaun O’NEILL (Labour) – 1,660

Robert MCLEAN (Conservative) – 950

Mark ALCOCK (Liberal Democrats) – 259

AJ RENNIE (Green Party) – 166

Majority: 710

Turnout: (TBA)

HOPWOOD HALL – LABOUR HOLD

Linda ROBINSON (Labour) – 1,206

Paul ELLISON (Conservative) – 922

Tony HUGHES (Liberal Democrat) – 92

Ian KILGANNON (Independent) – 254

Majority: 284

Turnout: 29%

KINGSWAY – LABOUR HOLD

Shakil AHMED (Labour) – 2,235

Andrew NEILSON (Conservative) – 461

Stephen THORNLEY (Liberal Democrat) – 210

Mark HOLLINDRAKE (Green Party) – 203

Majority: 1,774

Turnout: (TBA)

LITTLEBOROUGH LAKESIDE – LABOUR HOLD

John HARTLEY (Labour) – 1,097

Gareth HOBSON (Conservative) – 998

Kate CLEGG (Liberal Democrat) – 866

Majority: 99

Turnout: (TBA)

MILKSTONE & DEEPLISH – LABOUR HOLD

Allen BRETT (Labour) – 2,020

Rizwan SHAFIQ (Conservative) – 409

Hassan ANSARI (Liberal Democrat) – 637

Feruz ALI (Green Party) – 117

Majority: 1,383

Turnout: (TBA)

MILNROW & NEWHEY – LIB DEM HOLD

Irene DAVIDSON (Liberal Democrat) – 1,650

Daniel NUTTALL (Conservative) – 499

Neil BUTTERWORTH (Labour) – 802

Majority: 848

Turnout: (TBA)

NORDEN – CONSERVATIVE HOLD

James GARTSIDE (Conservative) – 2,110

Shahid MOHAMMED (Labour) – 476

Stephanie ROBERTSON (Liberal Democrat) – 340

Sarah CROKE (Green Party) – 246

Majority: 1,634

Turnout: 40.8%

NORTH HEYWOOD – LABOUR HOLD

Liam O’ROURKE (Labour) – 1,156

Nigel MORRELL (Conservative) – 658

Donna CHADWICK (Liberal Democrat) – 103

Bernard AKIN (UKIP) – 74

Martin ORSON (Independent) – 166

Majority: 498

Turnout: 27.29%

NORTH MIDDLETON – LABOUR HOLD

Donna WILLIAMS (Labour) – 1,315

Adrian COAN (Conservative) – 713

Ben KEANE-LYONS (Liberal Democrat) – 92

Katherine HORREX (Green Party) – 142

Majority: 602

Turnout: 29.59%

SMALLBRIDGE & FIRGROVE – LABOUR HOLD

Amna MIR (Labour) – 1,449

Leonard BRANTON (Conservative) – 520

Dean LARDER (Liberal Democrat) – 505

Jules HOWLISTON (Green Party) – 161

Majority: 929

Turnout: (TBA)

SOUTH MIDDLETON – LABOUR HOLD

Peter JOINSON (Labour) – 1,663

Karen WINKLER (Conservative) – 1,032

Emma GRIFFIN (Liberal Democrat) – 118

Martin COLLINGE (Green Party) – 249

Majority: 631

Turnout: 39.14%

SPOTLAND & FALINGE – LABOUR HOLD

Iram FAISAL (Labour) – 1,283

Steven SCHOLES (Conservative) – 624

Rabina ASGHAR (Liberal Democrat) – 1030

Mick COATS (Green Party) – 307

Majority: 253

Turnout: (TBA)

WARDLE & WEST LITTLEBOROUGH – CONSERVATIVE HOLD

Ashley DEARNLEY (Conservative) – 2,112

Julian FARNELL (Labour) – 599

Richard MAUGHAN (Liberal Democrat) – 103

Hannah MAGUIRE (Green Party) – 206

Majority: 1,513

Turnout: (TBA)

WEST HEYWOOD – LABOUR HOLD

Wendy COCKS (Labour) – 1,154

Jordan TARRANT-SHORT (Conservative) – 715

Colin LAMBERT (Independent) – 502

Guy OTTEN (Green Party) – 128

Majority: 439

Turnout: 27.9%

WEST MIDDLETON – LABOUR HOLD

Susan SMITH (Labour) – 1,555

Aaron SLACK (Conservative) – 697

Nikki EDWARDS (Liberal Democrat) – 180

Majority: 858

Turnout: 25.51%